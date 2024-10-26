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Лондон не меняет свою позицию и не будет выплачивать репарации за работорговлю — Би-би-си

18:30 26.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании не меняет свою позицию и по-прежнему не намерено выплачивать репарации за участие в работорговле требующим их странам. Об этом вещательной корпорации Би-би-си заявил представитель канцелярии британского премьера.

«Мы ясно выразили нашу позицию, и она не меняется», — отметили на Даунинг-стрит, 10.

При этом в итоговом коммюнике, принятом участниками саммита Содружества в Самоа, отмечается, что участвовавшие в нем лидеры, включая британского премьера Кира Стармера, «признают важность вопроса о восстановлении справедливости в связи с трансатлантической торговлей взятыми в рабство африканцами», осуществлявшейся на протяжении трех веков. В документе подчеркивается, что «пришло время для осмысленного, честного и уважительного обсуждения» этого вопроса и «построения общего будущего на основе равноправия». Как отмечает газета The Guardian, Великобритания была вынуждена одобрить текст коммюнике под давлением ряда карибских государств, которые остались недовольны изначальным категорическим отказом Лондона обсуждать компенсации.

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита, участвовавший в нем вместе с королем Карлом III Стармер уточнил, что «ни на одной из дискуссий не обсуждался вопрос о деньгах». Однако, как отмечают британские СМИ, в конечном итоге Лондон может быть вынужден согласиться на списание кредитов странам, требующим репараций, или на иные шаги, которые не будут предполагать прямых денежных выплат.

В последние годы государства Карибского бассейна все активнее говорят о необходимости выплаты Великобританией репараций в связи с работорговлей, активно продвигавшейся Лондоном в XVII–XVIII вв. Как отмечало издание The Daily Mail, пострадавшие от работорговли страны требуют, чтобы Лондон выплатил по меньшей мере 206 млрд фунтов ($270 млрд).

Выступая накануне в Самоа, Карл III говорил о важности изучения ошибок колониального прошлого, но не использовал слова «рабство» и «репарации». Как сообщил Sky News, такая позиция демонстрирует стремление Букингемского дворца избежать участия в дискуссиях о репарациях.

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