Иран сбил большую часть ракет Израиля и не отступит от права ответить на агрессию — МИД
12:05 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран не откажется от своего права ответить на израильский удар по исламской республике. Об этом заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.
«Иран не отступит от своего права ответить на агрессию сионистского режима (имеется в виду Израиля — прим. ТАСС). Это обязанность Ирана, которая закреплена в международном праве и законодательстве любой страны, столкнувшейся с агрессией и применением силы. Мы решительны и серьезны в своем [намерении] ответить должным образом на нападение сионистов. Это случится тогда, когда вооруженные силы и официальные лица примут соответствующее решение», — сказал Багаи на пресс-конференции. Трансляцию вела гостелерадиокомпания Ирана.
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