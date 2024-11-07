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НОВОСТИ

«Ингосстрах» представил статистику по наиболее частым травмам клиентов

16:05 07.11.2024

Количество страховых случаев, связанных с травмами, в «Ингосстрахе» с начала года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а самыми распространенными причинами обращений по полисам стали повреждения верхних и нижних конечностей. Такую статистику собрали аналитики компании.

В этом году произошло 1642 подобных инцидента по сравнению с 1874 случаями, произошедшими за то же время в прошлом году, сообщили в «Ингосстрахе». Клиенты в основном обращались в компанию по полисам страхования в связи с переломами на уровне локтевого сустава, предплечья, голени и голеностопного сустава, а также травмами пальцев и кистей.

Например, на соревнованиях по мотоспорту спортсмен неудачно упал с мотоцикла, в результате чего получил закрытый перелом нижних конечностей. Иногда происходят нестандартные страховые случаи: так, во время кормления коровы животное уронило человека на землю и ударило рогами и копытами. У пострадавшего врачи диагностировали ушиб головы, а также перелом ребер и левой ключицы.

«Преимущественно за услугами страхования обращаются граждане в возрасте от 35 до 40 лет, на них приходится 17% от общего числа людей, застрахованных от несчастных случаев. Также данный полис активно оформляют молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет (15%). Чуть меньше застрахованных в категориях 25-30, 30-35 и от 40 лет», – рассказал заместитель директора Департамента урегулирования убытков розничного бизнеса «Ингосстраха» Дмитрий Кренев.

В компании предупреждают, что в предстоящий зимний сезон вероятность получения различных травм возрастает из-за гололеда. Полис страхования от несчастных случаев обеспечит финансовую защиту от непредвиденных ситуаций.

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