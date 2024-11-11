Россия сделает все, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не перекинулся на Сирию
11:20 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия будет делать все возможное, чтобы ближневосточный конфликт не перекинулся на территорию Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев в преддверии 22-й встречи в рамках астанинского формата в столице Казахстана.
Он отметил, что особенностью этой встречи является то, что она «проходит в контексте резкой эскалации напряженности» на Ближнем Востоке. «Нам очень бы не хотелось и мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы это вооруженное противостояние, этот конфликт не расширил свои региональные границы и не перекинулся в том числе в Сирию», — сказал он.
НОВОСТИ
- 12:05 11.11.2024
- В тоннеле в Сочи столкнулись 5 машин, включая большегруз, есть пострадавшие
- 12:00 11.11.2024
- Трамп пообещал в первый день на посту президента усадить РФ и Украину за стол переговоров
- 11:32 11.11.2024
- Спецслужбы Европы все менее охотно сотрудничают с разведкой Киева — ФСБ
- 11:05 11.11.2024
- Из-за нехватки электроэнергии украинские города могут стать непригодными для жизни — WSJ
- 11:00 11.11.2024
- Россия должна выплатить Киеву компенсации вне зависимости от условий мира - Боррель
- 10:32 11.11.2024
- Глава ЛДП Исиба избран премьером Японии
- 10:20 11.11.2024
- Шольц готов вскоре провести разговор с Путиным, но только по согласованию с партнерами
- 10:05 11.11.2024
- Редкие виды птиц поселились на природных территориях Москвы
- 10:00 11.11.2024
- Кабмин РФ планирует сократить количество госслужащих на 10% — СМИ
- 09:32 11.11.2024
- Цель Москвы и Дели о товарообороте в $100 млрд более чем реальна — глава МИД Индии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать