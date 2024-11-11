Россия сделает все, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не перекинулся на Сирию

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет делать все возможное, чтобы ближневосточный конфликт не перекинулся на территорию Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев в преддверии 22-й встречи в рамках астанинского формата в столице Казахстана.

Он отметил, что особенностью этой встречи является то, что она «проходит в контексте резкой эскалации напряженности» на Ближнем Востоке. «Нам очень бы не хотелось и мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы это вооруженное противостояние, этот конфликт не расширил свои региональные границы и не перекинулся в том числе в Сирию», — сказал он.