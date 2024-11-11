0
0
116
НОВОСТИ

Россия сделает все, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не перекинулся на Сирию

11:20 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет делать все возможное, чтобы ближневосточный конфликт не перекинулся на территорию Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев в преддверии 22-й встречи в рамках астанинского формата в столице Казахстана.

Он отметил, что особенностью этой встречи является то, что она «проходит в контексте резкой эскалации напряженности» на Ближнем Востоке. «Нам очень бы не хотелось и мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы это вооруженное противостояние, этот конфликт не расширил свои региональные границы и не перекинулся в том числе в Сирию», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 11.11.2024
В тоннеле в Сочи столкнулись 5 машин, включая большегруз, есть пострадавшие
0
36
12:00 11.11.2024
Трамп пообещал в первый день на посту президента усадить РФ и Украину за стол переговоров
0
53
11:32 11.11.2024
Спецслужбы Европы все менее охотно сотрудничают с разведкой Киева — ФСБ
0
121
11:05 11.11.2024
Из-за нехватки электроэнергии украинские города могут стать непригодными для жизни — WSJ
0
177
11:00 11.11.2024
Россия должна выплатить Киеву компенсации вне зависимости от условий мира - Боррель
0
211
10:32 11.11.2024
Глава ЛДП Исиба избран премьером Японии
0
254
10:20 11.11.2024
Шольц готов вскоре провести разговор с Путиным, но только по согласованию с партнерами
0
274
10:05 11.11.2024
Редкие виды птиц поселились на природных территориях Москвы
0
261
10:00 11.11.2024
Кабмин РФ планирует сократить количество госслужащих на 10% — СМИ
0
266
09:32 11.11.2024
Цель Москвы и Дели о товарообороте в $100 млрд более чем реальна — глава МИД Индии
0
298

Возврат к списку