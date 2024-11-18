США виновны в разжигании конфликта на Украине — МИД Ирана

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответственность за обострение украинского кризиса лежит на США и других западных странах. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Мы никогда не были стороной украинского конфликта. Убеждены, что одной из причин его усугубления стало вмешательство в конфликт западных стран, а именно США. Мы настаиваем на мирном и дипломатическом урегулировании кризиса его сторонами. Призываем нерегиональных игроков не подливать масло в огонь этого противостояния», — сказал дипломат на еженедельном брифинге.