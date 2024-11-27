Боснийское Сараево возглавило список самых загрязненных городов в мире
11:00 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сараево, столица Боснии и Герцеговины (БиГ), в среду утром возглавило рейтинг крупных городов планеты с самым загрязненным воздухом. Об этом свидетельствуют данные рейтинга швейцарской компании IQAir по состоянию на 10:00 мск.
Содержание мелкодисперсной пыли в воздухе боснийской столицы составило 324 микрограмма на кубометр (мкг/м3) при безопасном пороге в 37,5 мкг/м3. Второе место в списке занимает Лахор (290 мкг/м3), за ним следует Дели (233 мкг/м3). В десятку также вошли Каир, Мумбаи и Карачи. Другим европейским городом с самым загрязненным воздухом в мире стала столица Северной Македонии — Скопье. Она заняла пятое место.
Большая часть Сараево расположена в межгорной котловине, через которую протекает река Миляцка. Из-за этого в долине часто задерживается смог. Высокий уровень загрязнения также связан с широким использованием дров и угля для отопления, а также использованием местными жителями старых автомобилей.
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