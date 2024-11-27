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НОВОСТИ

Администрация Байдена давит на Киев, чтобы призывной возраст на Украине снизили до 18 лет - Reuters

21:45 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США оказывают давление на Киев, настаивая на том, чтобы украинские власти снизили призывной возраст до 18 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации действующего президента США Джо Байдена.

По мнению американского чиновника, ВСУ «нуждаются в живой силе». Согласно изложенной им версии, «мобилизация и наращивание живой силы могут привести к существенным изменениям» для ВСУ. Как информирует Reuters, представитель администрации при этом признал, что российские вооруженные силы «уверенно добиваются успехов на востоке» страны, а также оттесняют ВСУ с позиций в Курской области.

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