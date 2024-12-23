Путин считает, что уровень рождаемости связан с настроем общества
21:20 20.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Настрой общества от нас с вами зависит. Моральный настрой, единство общества, чтобы мы не допускали того, что произошло в период той же самой Первой мировой войны — внутреннюю раскачку, развал армии», — сказал Путин, напомнив, что накануне распада Советского Союза советский народ не смог удержаться от внутренней раскачки и утраты государства. «Все это имеет чрезвычайное значение, все вместе. Если что-то одно разваливается, сыплется сразу и другое. Вон Советский Союз развалился, пожалуйста, результат: падение рождаемости такое же как в 1942–1944 годах», — привел пример президент.
Он призвал обращать на это особое внимание. «И на историю нашу, на традиции, и на семейные ценности. Если мы будем думать об этом, если мы будем заниматься этим как важным делом государственного значения, тогда будет и результат. Я вас именно к этому и хочу призвать», — сказал он.
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