Уиткофф считает, что РФ и США могут довольно скоро добиться определенных подвижек украинскому вопросу

17:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что подвижки в вопросе урегулирования украинского конфликта возможны в ближайшее время.

«Наши переговоры [с Россией] в Саудовской Аравии <…>, на мой взгляд, были позитивными и конструктивными. Я бы сказал, что настроен оптимистично и позитивно и, как и президент [США Дональд Трамп], думаю, что мы сможем довольно скоро добиться [определенных подвижек]», — сказал он в эфире телеканала СNN.