Уиткофф считает, что РФ и США могут довольно скоро добиться определенных подвижек украинскому вопросу
17:35 23.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что подвижки в вопросе урегулирования украинского конфликта возможны в ближайшее время.
«Наши переговоры [с Россией] в Саудовской Аравии <…>, на мой взгляд, были позитивными и конструктивными. Я бы сказал, что настроен оптимистично и позитивно и, как и президент [США Дональд Трамп], думаю, что мы сможем довольно скоро добиться [определенных подвижек]», — сказал он в эфире телеканала СNN.
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