Скачки температур в Москве объясняются чистым воздухом и отсутствием снега — Вильфанд
12:00 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сильные перепады температур от ночи ко дню в Москве объясняются чистым воздухом, который не рассеивает солнечные лучи и отсутствием снега, который мог бы предотвратить выхолаживание подстилающей поверхности. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Суточный ход в Москве действительно впечатляет, он совершенно необычный, при отсутствии снега и малой облачности резко повышается температура днем. <…> Воздух совершенно сухой, относительная влажность составляет всего 24%, это говорит о том, что солнечные лучи не рассеиваются. Конечно, сейчас мощность их не такая, как летом, но все равно уже энергия набирается, и воздух абсолютно прозрачный. Во вторник утром температура повысилась более чем на 9 градусов в сравнении с ночными показателями, это удивительная ситуация», — сказал он.
Вильфанд пояснил, что аналогичный суточный ход характерен для летнего периода. На многих московских метеостанциях снега нет, на других фиксируется от 3 до 6 сантиметров, поэтому днем происходит прогрев воздуха от подстилающей поверхности и стен домов, а ночью — выхолаживание.
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