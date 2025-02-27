День белого медведя волонтеры «Роснефти» отмечают в разных регионах страны
17:27 27.02.2025
|Фото с сайта www.rosneft.ru
А сотрудники «РН-Северо-Запад» устроили автомобильный квест для участников программы лояльности сети заправок «Роснефть» в Санкт-Петербурге. Во время приключенческой игры «По следам белого медведя!» ее участники проехали по заданному маршруту, выполняя на остановках различные задания, позволяющие ознакомиться с удивительными фактами из жизни обитателей Арктики. Квест включал посещение Музея Арктики и Антарктики, где гости побывали на экспозиции, где узнали какие животные обитают на Крайнем Севере. Также участники квеста создавали картины с изображением белого медведя из подручных материалов. В награду они получили призы книги-раскраски «Роснефть с заботой о природе» и игровые эко-конструкторы «Белый медведь», изготовленные по специальному заказу из пластика, который нефтяники собрали в ходе экологических акций и передали на переработку. Семьи, набравшие наибольшее количество баллов, получили сертификаты на посещение Музея Арктики и Антарктики и Ленинградского зоопарка, где под опекой «Роснефти» живет медведица Хаарчана.
Также накануне Дня белого медведя была организована экскурсия в Московский зоопарк для 100 детей из Донбасса и Курской области. Они узнали об особенностях ухода за животными, их повадках и рационе, а также о специалистах, которые работают в зоопарке. Главным героем экскурсии стала белая медведица Айка, находящаяся под опекой «Роснефти». Ребята смогли узнать ее биографию, посмотреть как медведица ныряет в бассейне и играет со специально разработанными для хищников игрушками. Напомним, с 2013 года под опекой «Роснефти» находятся все белые медведи, живущие в российских зоопарках. Сейчас компания патронирует 35 полярных хищников в 16 зоопарках России.
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