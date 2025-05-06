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НОВОСТИ

Цены на нефть не влияют на отношение РФ к ее национальным интересам — Песков

15:12 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на нефть не могут влиять на отношение России к ее национальным интересам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В любом случае цены на нефть не могут быть тем фактором, который может повлиять на отношение России к ее национальным интересам. Национальные интересы России превыше всего, превыше всех цен на нефть», — сказал Песков.

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