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Додик объяснил, почему решение Путина начать СВО было совершенно оправданным

10:32 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение президента России Владимира Путина начать специальную военную операцию на Украине было совершенно оправданным, в частности, из-за многочисленных обманов со стороны Запада. Об этом заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью RT.

Как отметил Додик, Путин — это «человек, который прекрасно понимает, где находится мир, где находится Россия». «И он совершенно оправданно откликнулся тем, что начал специальную военную операцию. После многочисленных обманов, одним из которых были Минские соглашения», — сказал он.

Глава Республики Сербской вспомнил признание экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были нужны для того, чтобы выиграть время для укрепления Украины, а также для подготовки к окончательной расправе над Россией. «Это говорит о том, насколько президент Путин был дальновиден. Он предотвратил тот конфликт, который, по планам [Запада], должен был разразиться на территории самой России. Когда у американцев где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы — они сразу вмешиваются. А русские, оказывается, не имеют права защищать своих 15 млн человек или даже больше?» — задался вопросом Додик.

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