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ПВО за ночь сбила 39 украинских БПЛА над регионами РФ

09:00 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили 39 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 19 — над территорией Ростовской области, 13 — над территорией Волгоградской области, 4 — над территорией Республики Крым, и по 1 БПЛА уничтожено над территориями Белгородской, Брянской и Самарской областей», — сообщили в российском военном ведомстве.

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