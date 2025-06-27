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Европа опасается закупать оружие у США из-за политики Трампа — Bloomberg

11:00 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские союзники США выражают опасения по поводу закупок американского оружия на фоне планов по увеличению оборонных расходов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, для стран Европы, которые одобрили крупнейшее за десятилетия увеличение военных расходов, покупка у США выглядит гораздо менее привлекательной, чем прежде. Лидеры союзных стран сталкиваются с необходимостью полагаться на США при закупке многих новых видов вооружений, что, согласно данным Bloomberg, связано с технологическим отставанием европейского оборонного сектора. Они «опасаются, что могут подвергнуться большему риску, если углубят свою зависимость от США» с учетом политики, которую избрал президент США Дональд Трамп в отношении России, а также общей непредсказуемостью внешней политики страны.

Согласно данным Bloomberg, президент Франции Эмманюэль Макрон настаивает на том, чтобы европейские страны опирались на свои оборонные компании.

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