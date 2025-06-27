Средства ПВО за час сбили 6 украинских БПЛА над Брянской и Курской областями

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за час уничтожили шесть украинских беспилотников в Брянской и Курской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«27 июня с 08:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Брянской области и один — над территорией Курской области», — сообщили там.