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Средства ПВО за час сбили 6 украинских БПЛА над Брянской и Курской областями

11:20 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за час уничтожили шесть украинских беспилотников в Брянской и Курской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«27 июня с 08:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Брянской области и один — над территорией Курской области», — сообщили там.

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