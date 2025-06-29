Своим союзникам по НАТО США продали вооружений примерно на $21 млрд в 2024 году - Уитэкер
09:40 29.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Союзники Вашингтона по Североатлантическому альянсу в 2024 году закупили у США различных вооружений примерно на $21 млрд. Об этом говорится в письменном заявлении постпреда США при НАТО Мэтью Уитэкера, распространенном в субботу пресс-службой Госдепартамента.
«Когда Европа инвестирует в свою оборону, она также непосредственным образом поддерживает создание рабочих мест в США, усиливает нашу производственную базу и укрепляет коллективную оборону НАТО», — отметил Уитэкер, комментируя итоги саммита альянса в Гааге и решение входящих в него стран увеличить расходы на оборону. Он выразил надежду на то, что союзники США «подкрепят действиями» свои обязательства относительно этого.
«Лишь в 2024 году союзники по НАТО закупили военную технику на $21 млрд в Соединенных Штатах, что обеспечило поддержку производства и способствовало созданию рабочих мест в стране», — подчеркнул американский постпред.
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