Израиль нанес удары по ракетным установкам радикалов на юге сектора Газа — ЦАХАЛ
12:32 18.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла на юге сектора Газа удары по ракетным установкам радикалов, подготовленных к обстрелам территории еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«За истекшие сутки войска, действующие в южной части сектора Газа, обнаружили и атаковали несколько ракетных установок, подготовленных к обстрелам территории Израиля», — говорится в заявлении.
Кроме того, армейские подразделения «продолжают проводить операции против террористических организаций по всему сектору Газа», указали в пресс-службе. В частности, в северной и центральной частях палестинского анклава израильские войска продолжают уничтожать военные объекты, вооруженных радикалов, а также «как наземную, так и подземную военную инфраструктуру террористических организаций».
