ВС РФ прорвали оборону ВСУ в окрестностях Купянска — силовики
13:00 18.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска прорвали оборону украинских сил в районе населенного пункта Боровая на купянском направлении, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Бойцы 1-й танковой армии продолжают наступление на купянском направлении. Разведывательно-беспилотные подразделения 4-й гвардейской танковой дивизии во взаимодействии с 12-м танковым полком прорвали линию обороны ВСУ в районе Боровой, нанеся комбинированный огонь по укрепленным опорным пунктам 3-й отдельной штурмовой бригады 3-го армейского корпуса ВСУ», — сообщили в силовых структурах.
Там добавили, что в результате операции ВСУ понесли значительные потери в живой силе и технике, остатки подразделения отошли к переправе через реку Оскол.
