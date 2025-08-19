Муссонные дожди в Пакистане унесли жизни 660 человек

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 660 человек погибли и 929 пострадали в Пакистане из-за сильных ливней и вызванных ими инцидентов с конца июня, когда в стране начался период муссонных дождей. Об этом сообщило в понедельник Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.

Повреждено около 2,5 тыс. зданий, почти 30 тыс. людей эвакуированы и размещены во временных убежищах. Нанесен значительный ущерб животноводству и сельскому хозяйству.