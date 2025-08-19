Лидеры ЕС попытаются убедить Трампа усилить санкционное давление на РФ — Telegraph
14:32 18.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские лидеры на встрече в Белом доме предпримут попытку убедить президента США Дональда Трампа вернуть тему санкций против России в повестку дня. Об этом сообщила со ссылкой на источник газета The Daily Telegraph.
По словам собеседника издания, европейцы хотят вновь сделать актуальным требование прекращения огня как условия для начала мирных переговоров, а угрозу рестрикций использовать как рычаг для убеждения Москвы. «Нам нужно вернуть вопрос прекращения огня в дискуссию», — заявил собеседник газеты. Лучший способ для этого, добавил он, «постараться, чтобы американцы вновь прибегли к угрозе применения санкций».
The Daily Telegraph замечает, что подобное требование европейцев противоречило бы нынешней позиции администрации США. В качестве примера они приводят слова госсекретаря США, врио помощника американского президента по нацбезопасности Марко Рубио. В интервью телекомпании NBC он сообщил, что введение Вашингтоном новых санкций в отношении России означало бы, что США на данном этапе считают невозможным урегулирование украинского кризиса путем переговоров.
Новости
- 19:40 19.08.2025
- Глава Евросовета: Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО
- 19:10 19.08.2025
- Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет готовить очередные санкции
- 18:30 19.08.2025
- Фицо сожалеет, что в ЕС должны были ждать Трампа, чтобы он продемонстрировал путь к миру
- 17:40 19.08.2025
- Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт на Украине
- 17:12 19.08.2025
- Кабмин разрешил МВД и ФСБ покупать наркотики без лицензии для служебных собак
- 17:00 19.08.2025
- Трамп заверил, что пока он президент США, американских войск на Украине не будет
- 16:32 19.08.2025
- РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев передал 19 — Мединский
- 16:12 19.08.2025
- Невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО — Трамп
- 16:00 19.08.2025
- Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по Украине — Трамп
- 15:32 19.08.2025
- США потратят $3,5 млрд на пополнение использованных для защиты Израиля запасов - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать