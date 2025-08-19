Лидеры ЕС попытаются убедить Трампа усилить санкционное давление на РФ — Telegraph

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские лидеры на встрече в Белом доме предпримут попытку убедить президента США Дональда Трампа вернуть тему санкций против России в повестку дня. Об этом сообщила со ссылкой на источник газета The Daily Telegraph.

По словам собеседника издания, европейцы хотят вновь сделать актуальным требование прекращения огня как условия для начала мирных переговоров, а угрозу рестрикций использовать как рычаг для убеждения Москвы. «Нам нужно вернуть вопрос прекращения огня в дискуссию», — заявил собеседник газеты. Лучший способ для этого, добавил он, «постараться, чтобы американцы вновь прибегли к угрозе применения санкций».

The Daily Telegraph замечает, что подобное требование европейцев противоречило бы нынешней позиции администрации США. В качестве примера они приводят слова госсекретаря США, врио помощника американского президента по нацбезопасности Марко Рубио. В интервью телекомпании NBC он сообщил, что введение Вашингтоном новых санкций в отношении России означало бы, что США на данном этапе считают невозможным урегулирование украинского кризиса путем переговоров.