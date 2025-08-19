«Срок жизни» украинских дронов сократился примерно в 10 раз — военный ВСУ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срок службы одного украинского дрона типа тяжелый гексакоптер «Баба-яга» сократился со 100 до 10-15 вылетов. Об этом сообщил украинский военный, аэроразведчик Александр Карпюк с позывным Серж Марко.

«Срок „жизни“ одной „Бабы-Яги“ (с грузоподъемностью около 20-50 кг для минирования и сброса боеприпасов — прим. ТАСС) по количеству вылетов значительно сократился. Если раньше некоторые „Бабы-Яги“ совершали по 100 вылетов, то сейчас 10-15 вылетов на этом [покровском] направлении — это уже неплохо», — написал он на странице в соцсети.

Как отметил военный, дронов у ВСУ остается все меньше и на оставшиеся ресурсы ведется «охота». По словам Карпюка, сейчас дроны «Баба-Яга» уничтожаются прямо на площадке еще до взлета или сразу после этого в течение буквально 7-10 минут. Кроме этого типа украинских беспилотников, системная работа ведется и по уничтожению FPV-дронов и БПЛА Mavic, добавил военный.

Ранее десятки офицеров ВСУ из различных подразделений заявили изданию Би-би-си — Украина, что вооруженные силы страны испытывают серьезные проблемы с количеством и качеством беспилотников. В ВСУ также называли огромной проблемой нехватку боеприпасов к FPV-дронам.