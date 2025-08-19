Почти 780 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину с декабря 2024 года — ООН

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 780 тысяч сирийцев вернулись на родину после смены власти в стране в декабре 2024 года, в места прежнего проживания возвратились также более 1,6 млн внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила информационная служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Reliefweb со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«По оценкам УВКБ, по состоянию на 14 августа 779 473 сирийца вернулись в Сирию через соседние страны с 8 декабря 2024 года», — отметили в управлении. За тот же период «в свои дома в Сирии вернулись 1 694 418 внутренне перемещенных лиц».