0
0
767
НОВОСТИ

Почти 780 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину с декабря 2024 года — ООН

15:12 18.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 780 тысяч сирийцев вернулись на родину после смены власти в стране в декабре 2024 года, в места прежнего проживания возвратились также более 1,6 млн внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила информационная служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Reliefweb со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«По оценкам УВКБ, по состоянию на 14 августа 779 473 сирийца вернулись в Сирию через соседние страны с 8 декабря 2024 года», — отметили в управлении. За тот же период «в свои дома в Сирии вернулись 1 694 418 внутренне перемещенных лиц».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

19:40 19.08.2025
Глава Евросовета: Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО
0
1
19:10 19.08.2025
Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет готовить очередные санкции
0
107
18:30 19.08.2025
Фицо сожалеет, что в ЕС должны были ждать Трампа, чтобы он продемонстрировал путь к миру
0
166
17:40 19.08.2025
Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт на Украине
0
227
17:12 19.08.2025
Кабмин разрешил МВД и ФСБ покупать наркотики без лицензии для служебных собак
0
240
17:00 19.08.2025
Трамп заверил, что пока он президент США, американских войск на Украине не будет
0
290
16:32 19.08.2025
РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев передал 19 — Мединский
0
307
16:12 19.08.2025
Невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО — Трамп
0
350
16:00 19.08.2025
Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по Украине — Трамп
0
314
15:32 19.08.2025
США потратят $3,5 млрд на пополнение использованных для защиты Израиля запасов - Bloomberg
0
330

Возврат к списку