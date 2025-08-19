Число автомобилей в очередях перед Крымским мостом сократилось до 2,3 тыс.

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

2 350 автомобилей находятся в очередях к подходам к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи, сообщается в телеграм-канале о ситуации на подходах к мосту.

К 13:00 мск в очередях со стороны Тамани и Керчи находилось более 2,8 тыс. автомобилей.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1 455 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 895 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении по состоянию на 15:00 мск.